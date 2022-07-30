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نيمار يفاجئ باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 30/07/2022 - 19:47

نيمار يفاجئ باريس سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، فاجأ إدارة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب"، فإنه رغم نية الفريق الفرنسي التخلي عن خدمات نيمار هذا الصيف، إلا أن الأخير يريد البقاء وبصدد إثبات نفسه مع المدرب الجديد، كريستوف جالتيه.

وأضافت أنه مع تولي المستشار الرياضي لسان جيرمان، لويس كامبوس، المسؤولية في بداية الصيف، كانت خطته ترتكز على ضم نجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي.

وأشارت إلى أن انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة مع ارتفاع راتب نيمار، ساهما في بقاء اللاعب ضمن صفوف باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن نيمار بدا مختلفا هذا الصيف، وفي حالة شديدة من التركيز في فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد وكأس العالم، وتغير سلوكه وشارك في الجولة الآسيوية الترويجية، وفقد جزءا من وزنه، وأدى المباريات الودية بشكل مميز.

وكشفت "ليكيب" أيضا في ختام تقريرها أن المقربين من نيمار، يشعرون بأن اللاعب لم يعد النجم الأول للمشروع الباريسي، ويدرسون حاليا بعض الخيارات مثل مانشستر يونايتد حال رحيل كريستيانو رونالدو أو تشيلسي للعمل مجددا مع توماس توخيل أو مانشستر سيتي.

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#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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