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يوفنتوس يبدأ مساعيه للتعاقد مع ديباي

تاريخ النشر: 30/07/2022 - 10:17

يوفنتوس يبدأ مساعيه للتعاقد مع ديباي
اللاعب الهولندي ممفيس ديباي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن يوفنتوس الإيطالي بدأ تحركاته من أجل التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني، ممفيس ديباي، وذلك بعدما أبدى الأخير رغبته بالانتقال إلى الأول.

ووفقا لشبكة "ESPN" فإن يوفنتوس بدء محادثات أولية مع برشلونة لضم ديباي، في ظل سعيه لتعزيز خط الهجوم مع معاناته لحسم عودة ألفارو موراتا من صفوف أتلتيكو مدريد.

وأنفق الفريق الكاتالوني ببذخ في الميركاتو الصيفي الجاري، وهو بحاجة إلى بيع بعض اللاعبين من أجل التخلص من أجورهم وتسجيل صفقاته الجديدة.

وبدأ يوفنتوس المفاوضات بالفعل لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق لضم ديباي.

وانضم ديباي إلى صفوف برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ليون، ويملك عقدا يمتد حتى حزيران/يونيو 2023.

وتبدو مهمة ديباي صعبة في حجز مكان له بالتشكيلة الأساسية لبرشلونة، في ظل تواجد روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وبيير إيميريك أوباميانغ وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي.

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#يوفنتوس
#ممفيس ديباي
#برشلونة

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