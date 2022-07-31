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برشلونة يختتم جولة أميركية ناجحة بالفوز على نيويورك ريد بولز

تاريخ النشر: 31/07/2022 - 09:06

برشلونة يختتم جولة أميركية ناجحة بالفوز على نيويورك ريد بولز
(Gettyimages) عرب ٤٨
عرب ٤٨/ أ ف ب

سجّل الفرنسي عثمان ديمبيليه والهولندي ممفيس ديباي هدفي الفوز لبرشلونة الإسباني على نيويورك ريد بولز الأميركي، أمس السبت، ليختتم العملاق الكاتالوني جولته الصيفية الأميركية دون خسارة.

وسجّل الجناح الدولي، ديمبيليه، هدف الافتتاح بعد أربعين دقيقة عل ملعب ريد بول أرينا في هاريسون (نيوجيرسي) أمام 25 ألف متفرّج. وعزّز ديباي النتيجة في الدقيقة 87، بعد خمس دقائق من طرد دانيال إيدلمان، لاعب ريد بول، لتدخل عنيف على اليافع بابلو تورّي.

وفيما لم يسجل بعد مهاجم برشلونة الجديد البولندي المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي، القادم من بايرن ميونيخ الألماني بعد مد وجزر، عاد برشلونة إلى إسبانيا مع ثلاثة انتصارات وتعادل من أربع مباريات في جولته. وكان قد تغلّب على إنتر ميامي الأميركي 6 - 0، وغريمه المحلي ريال مدريد 1 - 0، وتعادل مع يوفنتوس الإيطالي 2 - 2.

وبافتتاحه التسجيل، يكون ديمبيليه قد سجل هدفه الثالث في مبارتين. بعد تمريرة مقشرة من القادم الجديد البرازيلي، رافينيا، اخترق الجهة اليمنى قبل أن يسجل في شباك الحارس البرازيلي، كارلوس كورونيل، بتسديدة أرضية قوية.

واستغل ديباي الذي دخل بدلاً من ليفاندوفسكي في الدقيقة 73، معمعة دفاعية ليسجل الهدف الثاني في نهاية المباراة.

بدوره، حاول ليفاندوفسكي، القادم إلى برشلونة مقابل نحو 50 مليون يورو، التسجيل في الشوط الأول، لكن رأسيته مرت فوق العارضة (17)، وبعد هربه من ثلاثة مدافعين، سدد أيضا فوق العارضة (20)، ثم أهدر عدة فرص أخرى للتسجيل.

ويختتم برشلونة استعداداته للموسم بمواجهة بوماس أونام المكسيكي، يوم الأحد المقبل، على ملعبه كامب نو، قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإسباني، إذ يحاول مقارعة ريال مدريد، حامل اللقب، بعد حملة تغييرات جذرية في صفوف الفريق.

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#برشلونة
#عثمان ديمبيليه
#نيويورك ريد بولز
#كرة قدم
#رياضة عالمية

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