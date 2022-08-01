تشيلسي يسعى لضم لاعب برشلونة

أفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن "البلوز" يستعد للتقدم بعرض لبرشلونة، من أجل ضم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ.

وأضافت أن مالك تشيلسي، تود بويلي، تواجد في برشلونة مطلع تموز/يوليو الماضي، لحضور قمة مع رئيس البلوغرانا، خوان لابورتا.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس تشيلسي أنه سيسمح للاعبيه، سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو، بالرحيل عن البارسا إذا كان هناك اتفاق مالي، كما استفسر عن إمكانية ضم دي يونغ، وطلب الإذن بالتفاوض مع اللاعب.

ويعلم النادي اللندني أن برشلونة يرغب في الحصول على 80 مليون يورو، من وراء بيع لاعب وسطه الهولندي، وهو العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد بالفعل.