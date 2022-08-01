مانشستر سيتي يبحث عن صفقة بديلة لكوكوريلا

ذكرت تقارير صجفية أن مانشستر سيتي يبحث عن بديل للاعب الإسباني، مارك كوكوريلا، وإنهاء اهتمامه بعد أن رفض فريقه برايتون التفاوض ما لم يتم تقديم عرض بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

وأبدى كوكوريلا رغبته في الرحيل عن فريقه وطالب الإدارة بذلك، إذ غاب عن مباراة السبت الودية أمام إسبانيول، لكن السيتي قد يفكر الآن في بورنا سوسا لاعب شتوتغارت أو أليكس جريمالدو لاعب بنفيكا، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وعرض السيتي نحو 35 مليون جنيه إسترليني، وكان على استعداد لدفع 40 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات كوكوريلا.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى بدائل في مركز الظهير الأيسر، بعدما باع أولكسندر زينتشينكو إلى آرسنال الشهر الماضي.

ومع عدم تمكن السيتي من الاتفاق على رسوم مع برايتون، سيبحث الآن بدلا من ذلك عن أهداف بديلة لتعزيز تلك المنطقة في التشكيلة.

واللاعب الكرواتي، سوسا، هو أحد الخيارات كما هو الحال مع الإسباني جريمالدو لاعب بنفيكا، ولعب 48 مباراة مع النادي البرتغالي الموسم الماضي وأحرز 6 أهداف.