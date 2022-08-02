المغربي الزلزولي على رادار فرق إسبانية وإيطالية

أفادت تقارير صحفية بأن اللاعب المغربي، عبد الصمد الزلزولي، في طريقه للرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الزلزولي يعلم أنه لن يلعب مع برشلونة في الموسم الجديد، بعدما أبرم الفريق صفقات قوية في خط الهجوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريال بيتيس يرغب في ضم الزلزولي بشكل نهائي، لكن البارسا يرغب في إعارته فقط إلى فريق يضمن له المشاركة في المباريات خلال الموسم الجديد.

وأضافت أن مدربي برشلونة ليس لديهم أدنى شك بأن الزلزولي سيكون لاعبا مهما في المستقبل، لذلك لا يرغب الفريق في بيعه.

وذكرت أن فرق جيرونا وإلتشي وخيتافي تريد أيضا الاستفادة من خدمات اللاعب المغربي، وسيعود القرار في النهاية إلى الزلزولي.

ويعمل السكرتير الفني السابق لبرشلونة، رامون بلانيس، الآن في خيتافي حيث أنه هو من ضم الزلزولي إلى صفوف الفريق الكاتالوني.