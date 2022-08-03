برشلونة يضع خطة للاستغناء عن ديباي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني وضع خطة من أجل الاستغناء عن خدمات لاعبه الهولندي، ممفيس ديباي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبات ديباي على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني، خصوصًا بعدما تعاقد الأخير مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى تجديد عقد عثمان ديمبلي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يدرس مع يوفنتوس عدة سيناريوهات لإتمام صفقة ديباي.

ويسعى برشلونة إلى تجديد عقد ديباي الذي ينتهي في صيف 2023، لمدة عام إضافي، مع خروجه على سبيل الإعارة هذا الصيف، بشرط إلزامية الشراء في الموسم القادم.

ويبحث البارسا عن مهاجم بديل لمهاجمه الأساسي دوسان فلاهوفيتش، في ظل غموض موقف ألفارو موراتا حتى الآن.

ومن بين الفرق الأخرى المهتمة بديباي، يبرز مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن يوفنتوس يظل المرشح الأوفر حظا للتعاقد معه.