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مدرب يوفنتوس يطلب إبرام ثلاث صفقات

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 23:39

مدرب يوفنتوس يطلب إبرام ثلاث صفقات
المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، طلب من إدارة الفريق إبرام ثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن أليغري اجتمع مع إدارة اليوفي وأبلغها بضرورة التعاقد مع 3 لاعبين قبل نهاية الميركاتو ومواجهة ساسولو يوم 15 آب/أغسطس الجاري.

ولفت إلى أن أليغري طلب ضم جناح جديد، حيث يعد الصربي فيليب كوستيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، الهدف الرئيسي في ميركاتو "السيدة العجوز".

وأوضح الموقع الإيطالي أن محاولات وست هام لضم كوستيتش كشفت أن فرانكفورت لن يقبل برحيل اللاعب بأقل من 20 مليون يورو.

وأضاف أن الهدف الثاني ليوفنتوس سيكون التعاقد مع لياندرو باريديس من باريس سان جيرمان، الذي يبلغ سعره 15 مليون يورو، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات مع الفريق الفرنسي للتوصل إلى اتفاق.

وستكون الصفقة الثالثة إعادة مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، إلى صفوف اليوفي، وإذا فشل مسؤولو الأخير سيبحثون عن بديل.

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#ماسيمليانو أليغري
#يوفنتوس

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