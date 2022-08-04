  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

فرق أوروبية لا ترغب بضم رونالدو

تاريخ النشر: 04/08/2022 - 08:59

فرق أوروبية لا ترغب بضم رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

وجه لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، جيمي كارغر، هجوما حادا ضد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البرتغالي، كرستيانو رونالدو، لافتا إلى عدم رغبة غالبية الفرق الأوروبية ضمه، لأنه لم يعد كالسابق بعدما تقدم به العمر، وفقا لتصريحه.

وأعلنت أندية بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين عبر رؤسائها عدم رغبتها بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات، فيما أكدت تقارير أخرى رفض ناديي تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد معه.

وصرح كارغر أن رونالدو لم يعد مرغوبا به في مانشستر يونايتد وما زال مستغربا كيف وافق الفريق على ضمه الصيف الماضي، إذ أكد في لقاء له مع "سكاي بيت" أن فريق "الشياطين الحمر" سيعاني للتخلص من النجم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، أواخر الشهر الحالي.

وقال إنه "دائما ما كنت متأكدا أن التعاقد مع رونالدو سيئ حتى مع تقديمه مجهودات جيدة الموسم الماضي، لقد وقع لعامين بالإضافة إلى عام إضافي وهو أمر لم أستطع تصديقه كما أن شخصا بحجمه سيرفض أن يلعب دورا ثانويا في الفريق، لكن يجب على اللاعبين في فترة معينة من مسيرتهم أن يعوا عدم قدرتهم على تقديم المستوى السابق لهم".

وختم كارغر بالقول إنه "هو الآن 37 عاما وخلال الموسم سيصل إلى 38، هو ليس اللاعب نفسه، يسجل الأهداف، ولكن ليس كما كان سابقا، لا يوجد ناد أوروبي في الوقت الحالي يرغب بالتعاقد معه، من الممكن أن أكون مخطئا، ولكن يبدو أن يونايتد يعاني في التخلص منه، لذلك حتى اللحظة لا يوجد ناد يرغب به وأعتقد إن سألتم مدرب الفريق، تن هاغ، سيقول إنه لا يريده، بالإضافة إلى زملائه في غرفة الملابس سيقولون الأمر نفسه".

بودكاست عرب 48

#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#ليفربول
#رياضة عالمية
#نجوم كرة القدم

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بطولة مصر: الأهلي يعزز آمال الزمالك
بطولة مصر: الأهلي يعزز آمال الزمالك

2022-08-04

مدرب يوفنتوس يطلب إبرام ثلاث صفقات
مدرب يوفنتوس يطلب إبرام ثلاث صفقات

2022-08-03

ميلان يسعى لضم لاعبين من توتنهام
ميلان يسعى لضم لاعبين من توتنهام

2022-08-03

الأكثر قراءة

اعتقال إماراتييْن بعد إطلاق نار على مجرم في تل أبيب

اعتقال إماراتييْن بعد إطلاق نار على مجرم في تل أبيب

2022-08-03
إسرائيل تنقل قوات وتستدعي جنود احتياط:

إسرائيل تنقل قوات وتستدعي جنود احتياط: "تهديد محدد على المواطنين والجنود"

2022-08-03
الحبس 20 عاما لوالد اغتصب ابنته الصغيرة

الحبس 20 عاما لوالد اغتصب ابنته الصغيرة

2022-08-03
اللد: اعتقال طليق رباب أبو صيام للاشتباه بضلوعه في جريمة قتلها

اللد: اعتقال طليق رباب أبو صيام للاشتباه بضلوعه في جريمة قتلها

2022-08-03
أميركا استشرفت إسرائيل

أميركا استشرفت إسرائيل "دولة دينية عنصرية"

2022-08-03