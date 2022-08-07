أتلتيكو يضع شرطا مقابل رحيل موراتا إلى يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن أتلتيكو مدريد الإسباني وضع شرطا مقابل رحيل اللاعب ألفارو موراتا إلى يوفنتوس الإيطالي.

وسبق أن ارتدى موراتا قميص اليوفي خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة، لكن الأخير لم يفعل بند الشراء مقابل 35 ملون يورو ليعود اللاعب إلى أتلتيكو.

وسعى يوفنتوس خلال الأسابيع الماضية إلى إعادة موراتا على سبيل الإعارة مجددا مع إلزامية الشراء.

وحسب ما نقلت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن أتلتيكو مدريد رفض فكرة إعارة موراتا مجددا، ويصر على رحيله عن طريق البيع النهائي فقط.

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار أتلتيكو يعود إلى القواعد المالية الصارمة في الليغا، والتي تضع تكلفة إضافية على الأندية الإسبانية في حال بيع لاعب عقب عام من الإعارة.

ويطلب أتلتيكو مدريد 35 مليون يورو لقاء بيع موراتا، وهي نفس قيمة بند الشراء في عقده الأخير مع يوفنتوس.