بايرن ميونخ يرد على اهتمام اليونايتد بأحد نجومه

أفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ الألماني ردّ على اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، إن مانشستر يونايتد استفسر عن وضع جناح بايرن، ليروي ساني، هذا الصيف.

ويبحث مدرب "الشياطين الحمر"، إريك تين هاج، عن تعزيز هجوم الفريق بلاعب جديد، لتعويض الرحيل المحتمل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسبق أن خاض ساني فترة ناجحة في مدينة مانشستر، لكنه كان يلعب ضمن صفوف السيتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ يرفض بيع ساني، كما أن اللاعب يشعر براحة كبيرة مع عائلته في مدينة ميونخ.

ولم يقدم مانشستر يونايتد حتى الآن عرضا رسميا لبايرن ميونخ أو للوكالة الخاصة بساني.