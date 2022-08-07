صلاح يحقق رقمين قياسيين جديدين

حقق نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رقمين قياسيين جديدين بعد تعادل فريقه أمام فولهام (2-2)، في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه، مستغلا تمريرة زميله داروين نونيز.

وحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورتس"، فإن صلاح انفرد بالمركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع "الريدز" في البريمييرليغ، وذلك بـ119 هدفا متفوقا على مايكل أوين (118 هدفا).

ولا يتفوق على صلاح سوى روبي فاولر (128 هدف) وستيفن جيرارد (120 هدف).

كما أصبح صلاح أول لاعب يهز الشباك في افتتاح الدوري الإنجليزي، 6 مرات متتالية بعدما كان أول من يحقق نفس الإنجاز 5 مرات.

وبات صلاح أيضا أكثر من يحرز أهدافا في المباريات الافتتاحية للبريمييرليغ (8 أهداف)، متساويا مع آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.