مانشستر يونايتد يدرس ضم مهاجم جديد

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يدرس إمكانية ضم مهاجم معروف سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن اليونايتد يفكر في التعاقد مع اللاعب النمساوي، ماركو أرناوتوفيتش، ضمن خياراته لتعزيز الهجوم قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.

يأتي ذلك في وقت يحيط فيه الغموض بمستقبل نجم هجوم "الشياطين الحمر"، كريستيانو رونالدو، الذي يرغب في الرحيل عن النادي هذا الصيف، بحثا عن فرصة جديدة للمشاركة في دوري الأبطال.

وسجل أرناوتوفيتش (33 عامًا) 15 هدفًا في 34 مباراة مع فريق بولونيا، منذ وصوله إلى إيطاليا في بداية الموسم الماضي.

وانضم أرناوتوفيتش إلى الفريق الإيطالي، بعد 3 سنوات قضاها في الصين مع فريق شنغهاي.

ووقع الدولي النمساوي الذي خاض منتخب بلاده 102 مباراة دولية، مع النادي الصيني بعد فترات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ستوك وست هام، حيث سجل 22 هدفًا في 65 مباراة.

لكن أرناوتوفيتش المعروف بطباعه الحادة، وكثرة افتعال المشاكل على أرض الملعب، مستعد الآن للعودة إلى إنجلترا، حيث أشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن "اللاعب مفتون بفكرة العودة للبريمييرليغ".