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إنتر ميلان يحسم مصير أليكسيس سانشيز

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 23:09

إنتر ميلان يحسم مصير أليكسيس سانشيز
النجم التشيلي أليكسيس سانشيز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن إنتر ميلان الإيطالي حسم مصير لاعبه التشيلي، أليكسيس سانشيز، بشكل رسمي بعدما أعلن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان للإنتر عبر موقعه الرسمي "يعلن الفريق أنه توصل لاتفاق مع التشيلي أليكسيس سانشيز يقضي بإنهاء العقد بالتراضي".

وأضاف "الفريق يود توجيه الشكر إلى سانشيز على السنوات الثلاث التي قضاها هنا، والتي فاز فيها بثلاث بطولات، ونتمنى له الأفضل في بقية مسيرته".

وكانت تقارير صحفية قد رجحت رحيل سانشيز عن إنتر ميلان وحصوله على 5 ملايين يورو مقابل فسخ عقده بالتراضي.

ومن المقرر أن ينتقل سانشيز للرحيل إلى مارسيليا الفرنسي، حيث أكدت بعض التقارير أنه سيوقع على عقد لمدة عامين، سيحصل خلالهما على 2.5 مليون يورو كراتب سنوي بالموسم الواحد.

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#أليكسيس سانشيز
#إنتر ميلان

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