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برشلونة يسعى للتخلص من أحد لاعبيه

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 23:02

برشلونة يسعى للتخلص من أحد لاعبيه
ديباي وأوباميانغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يسعى إلى التخلص من أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خبير الانتقالات الشهير، فابريزيو رومانو، إن "لاعبا واحدا بين ممفيس ديباي وبيير إيميريك أوباميانغ سيغادر الفريق الكاتالوني هذا الصيف".

وتابع "ديباي يتفاوض من أجل فسخ التعاقد والرحيل مجانا، وسيقبل فقط العروض من الفرق الكبرى".

ولفت رومانو إلى أن يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات ديباي قبل نهاية الميركاتو الجاري.

ويبدو أن ديباي الأقرب للرحيل، خصوصًا بعد قرار إدارة الفريق سحب الرقم 9 منه ومنحه للوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي.

وخاض ديباي عددا قليلا للغاية من المباريات مع برشلونة تحت قيادة المدرب، تشافي هيرنانديز، ولم يكن أداء اللاعب مقنعا له.

ويحتاج البارسا إلى بيع بعض لاعبيه من أجل تقليص حجم ديونه، التي وصلت إلى 1.35 مليار يورو.

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#برشلونة
#ممفيس ديباي
#بيير إيميريك أوباميانغ

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