ليفاندوفسكي يحقق جائزته الأولى مع برشلونة

نال النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، جائزته الأولى مع فريقه برشلونة الإسباني في مباراة يخوضها على ملعب "كامب نو".

وانتقل ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة هذا الصيف قادما من بايرن ميونخ الألماني، في صفقة قدرت بـ45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وساهم ليفاندوفسكي في فوز فريقه على بوماس المكسيكي بسداسية نظيفة، إذ أحرز الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق، وصنع هدفين آخرين لبيدري غونزاليس.

وتوّج ليفاندوفسكي بجائزة رجل المباراة، نظرا للمستوى الذي قدمه والإسهامات التي شارك بها.

وجاءت سداسية برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي (3) وبيدري (5 و19) وديمبلي (10) وأوباميانغ (49) وفرينكي دي يونغ (84).