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مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم رابيو

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 17:37

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم رابيو
اللاعب الفرنسي أدريان رابيو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل لاتفاق من أجله التعاقد مع لاعب يوفنتوس الإيطالي، أدريان رابيو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق نهائي بشأن ضم رابيو، وعلى الفريق الآن التفاوض مع والدته حول الشروط الشخصية للعقد.

ودخل رابيو، البالغ من العمر 27 عامًا، موسمه الأخير مع يوفنتوس، لذا فإن الفريق الإيطالي يرغب في بيعه هذا الصيف، قبل أن يخسره مجانًا في نهاية الموسم المقبل.

يذكر أن أدريان رابيو غاب عن مباريات يوفنتوس التمهيدية للموسم الجديد في جولة أميركا الشمالية، وزعمت العديد من التقارير أن اللاعب ليس ضمن حسابات المدرب ماسيميليانو أليغري.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن يوفنتوس سيتعاقد مع لياندرو باريديس من باريس سان جيرمان، أو دافيدي فراتيسي من ساسولو، وربما يضم الاثنين معًا عقب بيع رابيو.

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#مانشستر يونايتد
#يوفنتوس
#أدريان رابيو

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