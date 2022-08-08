مدرب السيتي يشبه هالاند بميسي

أفادت تقارير صحفية بأن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، تغنى بلاعبه النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد الفوز على وست هام يونايتد بهدفين نظيفين.

وأحرز هالاند هدفي فريقه في المباراة مساء أمس، الأحد، وأكد في مقابلة تلفزيونية عقب المباراة، أنه كان يتوجب عليه أن يسجل هدفا ثالثا.

وذكر غوارديولا في وقت لاحق أن ذلك ذكره بالنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائلا إن "الأخير لم يشعر بالرضا عندما كان بإمكانه تسجيل المزيد لفريقه".

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أحب ذلك، كنت محظوظا كمدرب أن أكون مع ميسي وإذا سجل هدفين، فإنه يريد ثلاثة. إذا سجل ثلاثة، فإنه يريد أربعة. إذا حصل على أربعة فإنه يريد خمسة. لا يرضى كبار الهدافين والمهاجمين أبدا. إنهم يتضورون جوعا دائما".

وعندما جرى ارتكاب خطأ ضد هالاند ليحتسب الحكم ركلة جزاء للسيتي، استحوذ اللاعب على الكرة على الفور ليسددها بنفسه، وعن ذلك قال غوارديولا "أعتقد أنه إذا أخذ شخص ما هذه الكرة، لكان هالاند قد لكمه في الوجه، أنا متأكد من ذلك وهذه علامة جيدة".