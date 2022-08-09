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بيكيه يوافق على رغبة برشلونة

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 09:56

بيكيه يوافق على رغبة برشلونة
النجم الإسباني جيرارد بيكيه (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن النجم الإسباني، جيرارد بيكيه، وافق على طلب فريقه برشلونة بتعديل عقده خلال الفترة القادمة.

ورجحت تقارير سابقة إمكانية استغناء برشلونة هذا الصيف، بسبب تراجع ترتيبه في قائمة مدافعي الفريق، مقارنة براتبه المرتفع.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البارسا قرر التفاوض مع بيكيه على توقيع عقد جديد حتى صيف 2024، مع تخفيض راتبه بشكل كبير.

وأضافت أن بيكيه لا يمانع، ويرحب بتعديل عقده وتخفيض راتبه، من أجل مساعدة برشلونة في أزمته الاقتصادية.

وانضم بيكيه إلى برشلونة في 2008 قادما من مانشستر يونايتد، مقابل 5 ملايين يورو، وشارك مع الفريق الكاتالوني في 603 مباريات بجميع المسابقات، وسجل 53 هدفا.

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#جيرارد بيكيه
#برشلونة

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