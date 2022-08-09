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ميلان يفاوض تشيلسي مجددا لضم المغربي زياش

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 17:54

ميلان يفاوض تشيلسي مجددا لضم المغربي زياش
النجم المغربي حكيم زياش (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن آيه سي ميلان الإيطالي عاد للتواصل مع تشيلسي الإنجليزي من أجل ضم النجم المغربي، حكيم زياش، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسبق أن تواصل ميلان مع تشيلسي منذ عدة شهور، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق حول التفاصيل المالية.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن ميلان بدأ جولة جديدة من النقاش مع تشيلسي، من أجل ضم زياش على سبيل الإعارة.

وتابعت أنه من غير المتوقع أن يحدث أي تقدم في المفاوضات هذه المرة أيضا، باعتبار أن الناديين لديهما أولويات أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، فإن زياش نفسه مهتم بتلك الخطوة، ويأمل أن يصل الفريقان لاتفاق قريب، خصوصًا بعد خروجه من حسابات مدربه توماس توخيل.

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#ميلان
#حكيم زياش
#تشيلسي

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