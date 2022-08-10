برشلونة على بعد خطوة من ضم ألونسو

أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع لاعب تشيلسي الإنجليزي، ماركوس ألونسو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر "تويتر"، إن "برشلونة سيعلن التعاقد مع ألونسو بمجرد الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليغا لقيد جميع الصفقات الجديدة".

وأضاف "هناك اتفاق بين تشيلسي وبرشلونة على صفقة ماركوس ألونسو منذ الأسبوع الماضي".

وختم رومانو بالقول "سيوقع ماركوس ألونسو مع برشلونة حتى صيف 2024، مع خيار التجديد لموسم ثالث".

يذكر أن عقد ماركوس ألونسو مع تشيلسي ينتهي في صيف 2023، ويستهدف برشلونة ضمه في الميركاتو الصيفي الجاري، لعدم وجود بديل مناسب لمواطنه الإسباني جوردي ألبا.