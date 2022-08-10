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تشيلسي على أعتاب ضم دي يونغ

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 17:34

تشيلسي على أعتاب ضم دي يونغ
اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي بات على أعتاب التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورجحت تقارير سابقة رحيل دي يونغ عن الفريق الكاتالوني هذا الصيف، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، مع تضارب في الأنباء من "كامب نو" بشأن موقف مسؤولي البارسا من بيع اللاعب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي مستعد لدفع 80 مليون يورو لحسم الصفقة، وهو الرقم الذي حدده برشلونة لبيع اللاعب.

وتواصل تشيلسي مع دي يونغ ووكيله طوال الفترة الماضية، من أجل إقناعه بالموافقة على عرض "البلوز".

وكان اليونايتد قريبا من التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية، بعدما توصل لاتفاق مع برشلونة، لكن دي يونغ هو من رفض إتمام الصفقة، لرغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا، وهو ما لا يتوفر في مانشستر يونايتد هذا الموسم.

ومما يذكر أن برشلونة يستهدف ضم البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي الإنجليزي في حال بيع دي يونغ.

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#تشيلسي
#فرينكي دي يونغ
#برشلونة

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