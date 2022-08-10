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فيرنر يرحل عن تشيلسي ويعود إلى الدوري الألماني

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 09:28

فيرنر يرحل عن تشيلسي ويعود إلى الدوري الألماني
اللاعب الألماني تيمو فيرنر (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن لاعب تشيلسي الإنجليزي، تيمو فيرنر، انتقل للعب بصفوف لايبزيج الألماني بدءا من الموسم الكروي القادم.

وجاء في بيان للفريق الألماني، أنه "عاد تيموه دافنا القياسي بـ95 هدفا، بعد أن قضى عامين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي وتوّج بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "وقع فيرنر عقدا مع الفريق لمدة 4 سنوات حتى عام 2026".

ولعب فيرنر مع لايبزيج من 2016 حتى 2020، وأحرز إجمالي 95 هدفا في 159 مباراة بمختلف البطولات.

وقالت تقارير صحفية، إن فيرنر انتقل من تشيلسي إلى لايبزيج مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وشارك فيرنر في 56 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن من تسجيل 10 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

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#تيمو فيرنر
#تشيلسي
#لايبزيج

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