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دوري أبطال أوروبا: بنفيكا يقترب من دور المجموعات

تاريخ النشر: 18/08/2022 - 08:20

دوري أبطال أوروبا: بنفيكا يقترب من دور المجموعات
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

قطع بنفيكا البرتغالي شوطا كبيرا في التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه الأربعاء على مضيفه دينامو كييف الأوكراني في ذهاب الدور الفاصل.

وحقق البرتغاليون، الذين بلغوا ربع نهائي البطولة القارية الأم الموسم الماضي، نجاحهم في الشوط الأول بهدفين من البرازيلي غيلبرتو (9) وغونزالو راموس (37).

وتقام مباراة الإياب في لشبونة يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المقابل، انتهت مباراة مكابي حيفا الإسرائيلي مع النجم الأحمر الصربي، بفوز الأول 3 - 2.

كما تعادل قراباخ الأذربيجاني مع بلزن التشيكي بالنتجية صفر - صفر.

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#أبطال أوروبا
#بنفيكا
#دينامو كييف
#رياضة عالمية
#كرة القدم

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