  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بطولة مصر: المصري يسحق الإسماعيلي

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 04:28

بطولة مصر: المصري يسحق الإسماعيلي
جماهير الكرة المصرية (Getty Images)
عرب ٤٨

تغلب النادي المصري على ضيفه الإسماعيلي المنقوص عدديا بفوز عريض 4 - 1، أمس الخميس، بملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل رباعية المصري التونسي إلياس الجلاصي (17 و24) وحسن علي (44) وعمرو مرعي (59)، فيما سجل للإسماعيلي البديل الفلسطيني خالد النبريص.

ولعب الإسماعيلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 عقب طرد مدافعه محمد هاشم بعد عرقلة مهاجم المصري النيجيري أوستن أموتو وهو في طريقه إلى المرمى.

وارتقى المصري أربعة مراكز رافعا رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما تراجع الإسماعيلي للمركز العاشر بنفس رصيد النقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفه فيوتشر 1 - 1 بملعب السلام.

وتقدم فيوتشر عن طريق عمر كمال عبد الواحد (22) وعادل النتيجة لسيراميكا شادي حسين (80). واستعاد فيوتشر المركز الرابع برصيد 50 نقطة، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر.

وعاد غزل المحلة من ملعب خالد بشارة بتعادل سلبي مع مضيفه الجونة. ورفع الجونة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر وظل غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

بودكاست عرب 48

#بطولة مصر
#رياضة عربية
#المصري
#الأهلي
#كرة القدم

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ملياردير يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد
ملياردير يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد

2022-08-19

الدوريّ الإسبانيّ: برشلونة لإثبات الحضور... أتلتيكو للزخم وريال للإقناع
الدوريّ الإسبانيّ: برشلونة لإثبات الحضور... أتلتيكو للزخم وريال للإقناع

2022-08-18

الأرجنتينيّ سيميوني إلى نابولي على سبيل الإعارة
الأرجنتينيّ سيميوني إلى نابولي على سبيل الإعارة

2022-08-18

الأكثر قراءة

بعد أن صنفها غانتس

بعد أن صنفها غانتس "إرهابية": الاحتلال يقتحم مؤسسات فلسطينية

2022-08-18
غانتس:

غانتس: "أقوال عباس خطيرة لكن التنسيق الأمني لا يتم مع الأم تريزا"

2022-08-18
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الثلاثاء

2022-08-18
ميسي ونيمار يتحالفان ضد مبابي

ميسي ونيمار يتحالفان ضد مبابي

2022-08-18
الشيخ الباز يعلق إضرابه عن الطعام

الشيخ الباز يعلق إضرابه عن الطعام

2022-08-18