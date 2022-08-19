كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد؟ هذا ما قاله أنشيلوتي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اليوم الجمعة، رغبة لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو في اختبار "تحد جديد" في مسيرته، مؤكدًا تقارير صحافية إنجليزية تشير إلى اقترابه من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد مضيفه سلتا فيغو، السبت، في الدوري الإسباني "لقد تحدثت معه صباح اليوم (الجمعة). هو يريد اختبار تحد جديد. ثمة مفاوضات في الوقت الحالي لكن لا شيء رسميًا. لا يزال لاعبًا في صفوف ريال مدريد، لكنه أبدى رغبته في الرحيل".

وأضاف: "أنا والإدارة نتفهم هذا الأمر. مع كل ما قدمه (مع الفريق) ونظرًا لشخصه، يتعين علينا احترام ذلك...إذا استمرت المفاوضات، فمن الطبيعي أنه لن يلعب" ضد سلتا فيغو.

وكانت الصحف الإنجليزية أكدت أن كاسيميرو في طريقه إلى الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد، بعد توصل الناديين إلى اتفاق بهذا الشأن.

وتحدثت الصحف أن الصفقة بلغت نحو 70 مليون يورو، مشيرة إلى أن ابن الـ30 عاما سيوقع عقدًا لمدة أربع سنوات مع إمكانية إضافة سنة أخرى، بعد خضوعه للفحص الطبي في نهاية الأسبوع.

ويملك كاسيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالإضافة إلى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

ولا يزال فريق "الشياطين الحمر" يحاول تعزيز صفوفه لا سيما في الجبهة الأمامية. وتحدثت الصحف عن إمكانية ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد الإسباني، أو الجناح الهولندي كودي غاكبو من آيندهوفن أو الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس الهولندي، مع إمكانية التعاقد مع مهاجم تشلسي الأميركي الدولي كريستيان بوليسيك على سبيل الإعارة.

واستهل مانشستر يونايتد بإشراف مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ، الدوري الإنجليزي الممتاز بأسوأ طريقة ممكنة بخسارته مباراتيه الأوليين أمام برايتون 1-2 على أرضه وضد برنتفورد صفر-4 بعيدا عن قواعده، ليحتل المركز الأخير للمرة الأولى منذ عام 1992.