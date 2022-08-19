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ملياردير يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 05:31

ملياردير يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد
(Getty Images)
عرب ٤٨

رجحت وسائل إعلام مهتمة بالشأن الرياضي أن الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" مفاده أن عائلة غليزر ترغب في بيع حصة أقلية في النادي.

ونقلت صحيفة "التايمز" عن متحدث باسم راتكليف القول إنه "إذا كان النادي مطروحا للبيع، فإن جيم بكل تأكيد من المتقدمين للشراء... إذا كان شيء كهذا مطروحا، فنحن مهتمون ببحث ملكية طويلة الأمد".

ويأتي مانشستر يونايتد في قاع ترتيب الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد خسارة مباراتيه الأوليين في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد إريك تن هاغ.

وأثارت هذه البداية المتأزمة للنادي الانتقادات الموجّهة إلى عائلة غليزر بخصوص الاستثمار في النادي الذي سبق وتُوّج بالدوري الإنجليزي 20 مرة.

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#مانشستر يونايتد
#جيم راتكليف
#رياضة عالمية
#كرة القدم

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