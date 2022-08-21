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اليونايتد يرفض الاستسلام أمام صفقة دي يونغ

تاريخ النشر: 21/08/2022 - 16:35

اليونايتد يرفض الاستسلام أمام صفقة دي يونغ
اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي جدد محاولاته من أجل ضم لاعب برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل الفريقان إلى اتفاق حول الصفقة قبل أسبوعين، بيد أن تمسك اللاعب بالبقاء في الفريق الكاتالوني واللعب في دوري أبطال أوروبا حال دون إبرامها.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "الشياطين الحمر" يصر على ضم اللاعب الهولندي، رغم تعاقده مؤخرا مع البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيدخل في مفاوضات جديدة مع دي يونغ، في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره.

ويسعى مانشستر يونايتد لحسم صفقتين جديدتين قبل نهاية الميركاتو الصيفي، الأولى للاعب وسط بخلاف كاسيميرو والثانية لمهاجم، وذلك من أجل تعزيز الفريق الذي بدأ موسمه بهزيمتين في البريمييرليغ.

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#مانشستر يونايتد
#فرينكي دي يونغ
#برشلونة

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