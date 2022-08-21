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نجم برشلونة في طريقه إلى يوفنتوس

تاريخ النشر: 21/08/2022 - 09:52

نجم برشلونة في طريقه إلى يوفنتوس
النجم الهولندي ممفيس ديباي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن نجم برشلونة الإسباني، ممفيس ديباي، في طريقه للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأبدى اليوفي رغبته في التعاقد مع ديباي من أجل تدعيم خط الهجوم، في الوقت الذي يعاني منه اللاعب من تراجع ترتيبه في حسابات مدرب البارسا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فقد تواجد وكيل ديباي في إيطاليا، وشوهد في مدرجات سان سيرو لحضور مباراة إنتر وسبيزيا.

ويحاول ديباي حاليًا التوصل لاتفاق مع برشلونة على فسخ تعاقده، والانتقال مجانًا لصفوف يوفنتوس.

وأكد التقرير، أن ديباي اقترب من الحصول على موافقة برشلونة على فسخ عقده، لكن لا يزال بعيدًا عن الاتفاق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس.

واشترط ديباي التوقيع مع يوفنتوس لمدة موسمين، مع الحصول على راتب يتراوح ما بين 6-7 ملايين يورو، بخلاف المكافآت.

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#برشلونة
#ممفيس ديباي
#يوفنتوس

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