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مدرب السيتي: الدوري الممتاز صعب للغاية على الجميع

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 09:41

مدرب السيتي: الدوري الممتاز صعب للغاية على الجميع
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أعرب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن رضاه بعد تعادل فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نيوكاسل يونايتد على السيتي بالنتيجة 3-1 حتى النصف الساعة الأخير من المباراة، ثم أحرز إيرلينغ هالاند وبرناردو سيلفا هدفين خلال 4 دقائق.

ويحتل الفريق السماوي المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري برصيد 7 نقاط، وهو يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر آرسنال.

وذكر غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن "المباراة كانت جيدة، لقد بدأنا بشكل جيد حقًا، خسرنا بعض المبارزات وكان بإمكانهم الجري. بمجرد أن صارت المباراة مفتوحة، كانوا أفضل لمدة 20 دقيقة".

وأضاف "أظهرنا من نحن.. آلان سانت ماكسيمين خطير حقًا. يجب أن نأخذ المزيد من الوقت في الثلث الأخير".

وحول البطاقة الحمراء التي جرى توجيهها لقائد نيوكاسل كيران تريبييه قبل سحبها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، قال غوارديولا "لم أشاهدها. الحكم والفار قالا لم يكن الأمر كذلك، رأيتها أمامي ولكن بعد ذلك لم أشاهدها".

وفي تصريحات ثانية لشبكة "سكاي سبورتس"، قال غوارديولا "لم يكن ممكنا الفوز، أصبح نيوكاسل أحد أقوى المنافسين بالتأكيد".

وأردف "فاز ليدز على تشيلسي. الدوري الممتاز صعب للغاية على الجميع. إنه يوضح مدى روعة ما فعلناه لمدة خمس سنوات ومدى صعوبة ذلك. يكفي أن نرى الفريق يقاتل حتى النهاية".

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#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#الدوري الإنجليزي
#نيوكاسل يونايتد

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