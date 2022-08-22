مدرب برشلونة: كان علينا المجازفة للفوز على سوسييداد

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، سعادته بعد الفوز على ريال سوسييداد في عقر داره برباعية مقابل هدف، مساء الأحد، ضمن أحداث الجولة الثانية من الليغا.

وذكر تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "من الصعب دائما الفوز في هذا الملعب.. في الشوط الثاني دخلنا بشكل جيد، وصنعنا الفارق".

وأردف "إنه انتصار مهم جدا لنا، ويعزز عملنا ويظهر إصرارنا.. سوسييداد لعبوا بشكل مميز، وحاولت سحب الكرة بعيدا عنهم.. ومن هنا جاء تغيير طريقة اللعب، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد بكلا الطريقتين".

وتابع "الثبات على طريقة اللعب؟ سنرى، الأمر يعتمد على طريقة سير المباراة، وكان علينا المجازفة، وهذا هو سبب التغييرات الهجومية.. وفي النهاية نجحت الأمور معنا".

وأتم "رأيت دي يونغ بشكل جيد، ومع ذلك كان لديه سوء حظ في كرة الهدف الأول.. وبيدري وفيران توريس وجافي كانوا جيدين أيضا".

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، في المركز الخامس بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 3 نقاط، في المركز العاشر.