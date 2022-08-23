  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يستهدف ضم مهاجم جديد

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 16:20

برشلونة يستهدف ضم مهاجم جديد
لاعبو برشلونة (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى إلى ضم مهاجم جديد في الأيام الأخيرة للميركاتو، في حال رحيل بيير إيميريك أوباميانغ وممفيس ديباي.

وارتبط أوباميانغ بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، بينما من المتوقع رحيل ديباي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتعمل الإدارة الرياضية في برشلونة الآن على جمع العروض المتاحة، لكن قرار التعاقد مع مهاجم جديد قد يتأجل أيضًا إلى الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن الأسماء المطروحة حاليًا على طاولة برشلونة، هي: أندريا بيلوتي وإدينسون كافاني وعدنان يانوزاي، وجميعهم غير مرتبط بأي نادٍ.

وكشفت أن هناك اسما رابعا لمهاجم لامع (لم تذكره)، لكنه يعاني من مشاكل في ناديه ومستعد لخفض راتبه كثيرًا من أجل التواجد في كامب نو.

بودكاست عرب 48

#برشلونة
#أندريا بيلوتي
#إدينسون كافاني
#عدنان يانوزاي

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"يويفا" يهدد بفرض عقوبات على 10 فرق
"يويفا" يهدد بفرض عقوبات على 10 فرق

2022-08-23

المغربي زياش على رادار فريق جديد
المغربي زياش على رادار فريق جديد

2022-08-23

مدرب اليونايتد: الفوز على ليفربول مجرد بداية
مدرب اليونايتد: الفوز على ليفربول مجرد بداية

2022-08-23

الأكثر قراءة

انطلاق أول رحلة لفلسطينيين من الضفة عبر مطار

انطلاق أول رحلة لفلسطينيين من الضفة عبر مطار "رامون"

2022-08-22
غانتس: مهاجمة منصة غاز ستقود إلى حرب ضد لبنان

غانتس: مهاجمة منصة غاز ستقود إلى حرب ضد لبنان

2022-08-22
على أبواب العام الدراسي: حركة ضعيفة في المكتبات وغموض يكتنف بدء التعليم

على أبواب العام الدراسي: حركة ضعيفة في المكتبات وغموض يكتنف بدء التعليم

2022-08-22
بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بـ0.75% لتصل إلى 2%

بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بـ0.75% لتصل إلى 2%

2022-08-22
مدير عام NSO يستقيل ويكلف بالبحث عن جهة تشتري الشركة

مدير عام NSO يستقيل ويكلف بالبحث عن جهة تشتري الشركة

2022-08-22