برشلونة يستهدف ضم مهاجم جديد

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى إلى ضم مهاجم جديد في الأيام الأخيرة للميركاتو، في حال رحيل بيير إيميريك أوباميانغ وممفيس ديباي.

وارتبط أوباميانغ بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، بينما من المتوقع رحيل ديباي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتعمل الإدارة الرياضية في برشلونة الآن على جمع العروض المتاحة، لكن قرار التعاقد مع مهاجم جديد قد يتأجل أيضًا إلى الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن الأسماء المطروحة حاليًا على طاولة برشلونة، هي: أندريا بيلوتي وإدينسون كافاني وعدنان يانوزاي، وجميعهم غير مرتبط بأي نادٍ.

وكشفت أن هناك اسما رابعا لمهاجم لامع (لم تذكره)، لكنه يعاني من مشاكل في ناديه ومستعد لخفض راتبه كثيرًا من أجل التواجد في كامب نو.