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تشيلسي يقدم عرضا للتعاقد مع أوباميانغ

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 22:15

تشيلسي يقدم عرضا للتعاقد مع أوباميانغ
اللاعب بيير إيميريك أوباميانغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي قدم عرضا لضم مهاجم برشلونة الإسباني، بيير إيميريك أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "البلوز" قدم عرضا بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت من أجل ضم أوباميانغ هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة كان يقدر صفقة أوباميانغ بـ25 مليون يورو.

ويستهدف البارسا الاستغناء عن أوباميانغ من أجل خفض رواتب الفريق، والنجاح في قيد مدافع الفريق، الفرنسي جوليس كوندي.

وأوضحت "سبورت" أن المفاوضات ستستمر بين مسؤولي برشلونة وتشيلسي حول صفقة أوباميانغ خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتخلى البلوز هذا الصيف عن البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر في الخط الأمامي، حيث انتقل الأول إلى إنتر لمدة موسم على سبيل الإعارة، بينما وقع الثاني مع لايبزيج في صفقة بيع نهائي.

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#تشيلسي
#بيير إيميريك أوباميانغ
#برشلونة

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