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"يويفا" يهدد بفرض عقوبات على 10 فرق

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 16:40

"يويفا" يهدد بفرض عقوبات على 10 فرق
لاعبو يوفنتوس (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" باشر التحقيق ضد 20 فريقا بخصوص اللعب المالي النظيف حتى موسم 2020-2021.

وحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإنه من المتوقع أن يتم فرض عقوبات على 10 فرق بينها باريس سان جيرمان ومارسيليا الفرنسيين وإنتر ميلان وروما ويوفنتوس الإيطالية وبرشلونة الإسباني.

ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن العقوبات المفروضة على سان جيرمان ومارسيليا قد تكون مالية فقط، فيما الفرق الإيطالية وبرشلونة مهددة بعقوبات أشد قد تؤدي إلى عدم المشاركة في البطولات الأوروبية أو المنع من التعاقدات.

ويعد الموسم الجاري هو الأخير الذي يخضع لقانون اللعب المالي النظيف، وبدءا من عام 2023، سيطبق الاتحاد الأوروبي نظاما جديدا، حيث سيسمح للأندية بإنفاق نسبة محددة من دخلها فقط على رواتب اللاعبين والانتقالات وعمولات الوكلاء.

يذكر أن قواعد الاتحاد الأوروبي تسمح للأندية بخسائر قدرها 30 مليون يورو فقط على مدى ثلاث سنوات.

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#اللعب المالي النظيف

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