أومتيتي في طريقه إلى الدوري الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية أن مدافع برشلونة الإسباني، صامويل أومتيتي، في طريقه للانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن "صفقة انتقال أومتيتي إلى صفوف ليتشي الإيطالي باتت وشيكة على الانتهاء".

وأشار إلى أن الصفقة قد أنجزت بالفعل، حيث سيرحل أومتيتي عن برشلونة لينضم إلى ليتشي لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى صيف 2023.

وتابع أن "المدافع الفرنسي سيطير إلى إيطاليا خلال الأسبوع الجاري، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الانضمام بشكل رسمي إلى الفريق الإيطالي".

ويسعى مسؤولو النادي الكاتالوني، لرحيل عدد من لاعبي الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إفساح المجال أمام تسجيل الصفقات الجديدة والتعاقد مع لاعبين جدد.