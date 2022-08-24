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بايرن ميونخ يبرر سبب عدم ضم كريستيانو!

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 09:47

بايرن ميونخ يبرر سبب عدم ضم كريستيانو!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني، حسن صالح حميديتش، تطرق إلى الأسباب التي منعته من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو.

ولا زالت الشكوك تحوم حول مستقبل كريستيانو بسبب رغبته في الرحيل عن "الشياطين الحمر" بعد موسم واحد فقط على عودته.

وقال حميديتش في مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد"، حول عدم التعاقد مع رونالدو، إن "الأمر صعب من الناحية الرياضية والمالية".

وأضاف "إذا رأيت ما نملكه في خط الهجوم، حتى بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، ستجد 8 لاعبين في 4 مراكز هجومية مختلفة".

وأشار حميديتش إلى نجاح ناديه في جلب لاعبين أصحاب جودة عالية وبأعمار مثالية، فضلا عن وجود مواهب شابة يسعى البافاري لمنحهم فرصة الظهور مع الفريق الأول.

وأتم "لقد صوتنا جميعا على ضرورة المضي في خطتنا، لهذا لم تكن الصفقة واردة بالنسبة لنا، نحن سعداء بما نمتلكه".

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#بايرن ميونخ
#كريستيانو رونالدو

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