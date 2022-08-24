توتنهام يبدي اهتمامه بالتعاقد مع المغربي زياش

ذكرت تقارير صحفية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي انضم إلى المنافسة على التعاقد مع نجم تشيلسي، المغربي حكيم زياش.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن زياش أبدى رغبته في الرحيل عن "البلوز" هذا الصيف، وقد ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وأياكس أمستردام.

وألمح شقيق زياش، عبد الله زياش، بأن اللاعب قد يكون مستعدا للعودة إلى أياكس، من خلال نشر صورة له بقميص الفريق الهولندي.

لكن وفقًا لصحيفة "أخيمين داخبلاد" الهولندية، فقد جرى تحديده الآن كهدف محتمل لتوتنهام.

ويذكر التقرير أن مدرب توتنهام أنطونيو كونتي، يأمل في إجراء محادثات حول خطوة محتملة للاعب هذا الأسبوع.

وانضم زياش إلى تشيلسي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني قبل عامين، ويعتقد أن توتنهام في وضع مالي أقوى من أياكس لتمويل صفقة.

وسيحتاج أبطال الدوري الهولندي أيضًا لبيع أنتوني إلى مانشستر يونايتد، إذا ما أرادوا ملاحقة زياش، في وقت أشارت فيه الصحيفة إلى أن اللاعب سيرغب في العودة إلى هولندا لأنه يعارض الانضمام إلى توتنهام، لأن اللعب لمصلحة الأخير غير مضمون بوجود هاري كين وسون هيونغ مين وديان كولوسيفسكي وريتشارليسون.

ووصل زياش مع أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2019، وهو نفس العام الذي فاز فيه بلقب الدوري الهولندي مع النادي، وفي 165 مباراة، سجل 49 هدفًا وقدم 81 تمريرة حاسمة مع الفريق الهولندي.

وغادر زياش لينضم إلى تشيلسي في العام 2020 لكنه فشل في تثبيت قدميه ضمن التشكيلة الأساسية، وسجل 14 هدفًا فقط و10 تمريرات حاسمة في 84 مباراة مع البلوز.