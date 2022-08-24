ديباي يعقد مفاوضات انتقاله إلى يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية بأن مطالب مهاجم برشلونة الإسباني، ممفيس ديباي، أخرجته من حسابات يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واجتمعت الإدارة الرياضية لليوفي والجهاز الفني والمفوضية الاقتصادي بالفريق لتحليل الصفقة، إذ جرى توصل إلى نتيجة أن ديباي لديه مطالب لا تتناسب مع ميزانية الفريق؛ حسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المهاجم صاحب الخيارات الأقوى الآن لتدعيم هجوم اليوفي هو لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أركاديوز ميليك.

وبيّنت، أن "ممفيس ديباي طلب الحصول على 7.5 مليون يورو كراتب سنوي صافي، وهو ما لم يتناسب مع خطط يوفنتوس وعطل الاتفاق مع إدارة برشلونة".

وأفادت الصحيفة، بأنه بعد خروج يوفنتوس من صراع المنافسة على ضم ديباي، سيكون مانشستر يونايتد مستعدا لاستقدامه، مع العلم بأنه ارتدى ألوان الشياطين الحمر سابقا.

ويسعى برشلونة للتخلص من ديباي وبيير إيميريك أوباميانغ لتسجيل الصفقات الجديدة.