مورينيو يستهدف صفقة جديدة من سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، يستهدف إبرام صفقة أخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى روما إلى ضم لاعب وسط آخر بعد إصابة نجمه الهولندي، جورجينيو فينالدوم، المعار من الفريق الباريسي حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت"، فإن إدارة الفريق الإيطالي ترغب في استعارة لياندرو باريديس، لمدة موسم مع بند الشراء في صيف 2023.

وتميل إدارة الجيلاروسي لضم باريديس، كونه لاعبا سابقا في صفوف الفريق، إضافة لتعثر محاولات نادي يوفنتوس للحصول عليه.

ولفتت الشبكة الإيطالية إلى أن اليوفي كان بصدد شراء باريديس بشكل نهائي، إلا أن تعثر صفقة بيع لاعبه أدريان رابيو لمانشستر يونايتد، غير خطط إدارة السيدة العجوز بشأن لاعب الوسط الأرجنتيني.