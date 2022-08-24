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مورينيو يستهدف صفقة جديدة من سان جيرمان

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 09:37

مورينيو يستهدف صفقة جديدة من سان جيرمان
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، يستهدف إبرام صفقة أخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى روما إلى ضم لاعب وسط آخر بعد إصابة نجمه الهولندي، جورجينيو فينالدوم، المعار من الفريق الباريسي حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت"، فإن إدارة الفريق الإيطالي ترغب في استعارة لياندرو باريديس، لمدة موسم مع بند الشراء في صيف 2023.

وتميل إدارة الجيلاروسي لضم باريديس، كونه لاعبا سابقا في صفوف الفريق، إضافة لتعثر محاولات نادي يوفنتوس للحصول عليه.

ولفتت الشبكة الإيطالية إلى أن اليوفي كان بصدد شراء باريديس بشكل نهائي، إلا أن تعثر صفقة بيع لاعبه أدريان رابيو لمانشستر يونايتد، غير خطط إدارة السيدة العجوز بشأن لاعب الوسط الأرجنتيني.

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#جوزيه مورينيو
#روما
#باريس سان جيرمان
#لياندرو باريديس

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