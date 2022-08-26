اليونايتد يرد على حقيقة انتقال كريستيانو إلى لشبونة

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تطرق إلى حقيقة انتقال نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى فريق سبورتينغ لشبونة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأثير الغموض حول مستقبل كريستيانو بعد غيابه عن فترة الإعداد للموسم الجديد، كما لم يقدم الأداء المعتاد منه في الجولات الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك كريستيانو لعدة دقائق في المباراة أمام ليفربول، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وزعمت تقارير في الساعات الأخيرة أن رونالدو حسم عودته إلى ناديه السابق سبورتينغ لشبونة، وأن الصفقة حسمت بنسبة 99%.

وأكدت التقارير نفسها أن النادي البرتغالي يستعد حاليا لتقديم صاروخ ماديرا بشكل رسمي.

وردا على ذلك، قال مصدر مقرب من نادي مانشستر يونايتد لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أنباء عودة رونالدو إلى لشبونة غير صحيحة.

ونشرت العديد من التقارير منذ بداية الميركاتو أن كريستيانو رونالدو يسعى للانتقال إلى نادٍ آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كما أبدى اللاعب اعتراضه على تأخر إدارة النادي في دعم الفريق الأحمر بعدد من الصفقات القوية هذا الصيف.