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برشلونة يضع شرطا مقابل بقاء دي يونغ!

تاريخ النشر: 26/08/2022 - 10:08

برشلونة يضع شرطا مقابل بقاء دي يونغ!
اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة برشلونة الإسباني ستناقش مستقبل لاعب الفريق، الهولندي فرينكي دي يونغ، مع وكيل أعماله.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن وكيل اللاعب، علي دورسون، متواجد الآن في برشلونة، وسيلتقي بالقيادة الرياضية في الفريق الكاتالوني لبحث مستقبل دي يونغ.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن موقف دورسون واضح، برفض خفض راتب دي يونغ مع برشلونة، كما أنه غير منفتح على مغادرة اللاعب للكامب نو.

وأوضحت أن إدارة برشلونة ستعمل على حل طويل المدى مع وكيل دي يونغ بشأن دفع الرواتب، وإذا رفض سينتقل البارسا إلى خيار بيعه إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

وذكرت أن إدارة برشلونة لديها معلومات بأن وكيل فرينكي دي يونغ كان يتفاوض في الأيام الأخيرة مع مانشستر يونايتد.

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#فرينكي دي يونغ
#برشلونة

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