برشلونة يستهدف ضم لاعب من الدوري الفرنسي

يتمسك فريق برشلونة الإسباني بالتعاقد مع لاعب لتعزيز مركز الظهير الأيمن قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسعى برشلونة لضم لاعب تشيلسي، سيزار أزبلكويتا، خلال الفترة الماضية، إلا أن بدأ التفكير في لاعب بديل نظرًا لرغبة اللاعب في الاستمرار مع فريقه.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن برشلونة بدأ التفاوض مع رين من أجل ضم المالي، هاماري تراوري، البالغ من العمر 30 عاما.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن برشلونة يستعد للتقدم بعرض قيمته 3 ملايين يورو خلال الساعات القادمة، حيث ينظر إلى تراوري باعتباره أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.

ولا يزال خوان فويث الخيار المفضل للمدرب تشافي، لكن تمثل قيمة انتقاله المرتفعة من فياريال عائقًا كبيرًا.

ويتبقى في عقد تراوري عام واحد مع رين، ويتواجد على رادار العديد من الأندية الأوروبية، منها بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت إضافة إلى كريستال بالاس.