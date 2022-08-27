ليفربول يحقق فوزا ساحقا على بورنموث

أمطر ليفربول شباك نظيره بورنموث بتسعة أهداف دون مقابل للأخير، مساء اليوم السبت، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف ليفربول كل من اللاعبين لويس دياز (هدفان)، هارفي إليوت، ترينت ألكسندر أرنولد، روبرتو فيرمينو (هدفان)، فيرجيل فان دايك، كريس ميفام (ذاتي) وفابيو كارفاليو.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط وهو يحتل المركز السادس عشر.

وكان البرازيلي فيرمينو بطل المباراة بتمريره كرات الأهداف الثلاثة الأولى التي سجلها الكولومبي دياز برأسية (3) وإيليوت (6) وألكسندر-أرنولد من خارج المنطقة (28)، قبل أن يكافأ على جهوده بتسجيله بنفسه الهدفين الرابع (31) ثم السابع (62).

وأنهى ليفربول الشوط الأول بخماسية بفضل هدف لقلب دفاعه الهولندي فان دايك برأسية بعدما وصلته الكرة من الاسكتلندي أندرو روبرتسون إثر ركلة ركنية (45)، لينهي "الحمر" شوطا أول بخمسة أهداف لأول مرة في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز.

لكنه لم يقف عند هذا الحد، بل أضاف سادسا في بداية الثاني بهدية من المدافع الويلزي ميفام الذي حول الكرة في شباكه إثر عرضية من ألكسندر-أرنولد (46)، قبل أن يضيف فيرمينو هدفه الشخصي الثاني (62) ثم البديل كارفاليو الثامن (80) ودياز التاسع لفريقه والثاني له برأسية (85).