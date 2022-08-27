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مانشستر يونايتد يجهز عرضا لضم أوباميانغ

تاريخ النشر: 27/08/2022 - 12:01

مانشستر يونايتد يجهز عرضا لضم أوباميانغ
اللاعب الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب برشلونة الإسباني، بيير إيميريك أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اليونايتد يجهز عرضا بقيمة 25 مليون إسترليني لضم أوباميانغ.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة لن يمثل عائقا في رحيل أوباميانغ، بسبب معاناة النادي الكتالوني ماليا.

وتعاقد برشلونة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي الجاري، ما حول أوباميانغ إلى لاعب بديل في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.

يذكر أن مانشستر يونايتد ارتبط أيضا بضم أنتوني (أياكس) وماركو أسينسيو (ريال مدريد)، من أجل دعم هجومه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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#بيير إيميريك أوباميانغ
#برشلونة
#مانشستر يونايتد
#تشيلسي

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