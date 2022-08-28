باريس سان جيرمان يقترب من إبرام صفقته الخامسة

بات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على أعتاب إبرام صفقته الخامسة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن سان جيرمان وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات لضم لاعب نابولي الإيطالي، فابيان رويز.

ولفتت إلى أن هناك تقاربا بين الفريقين في المفاوضات التي بدأت منذ أسابيع قليلة، ولا يزال الفريق الفرنسي يسعى لحسم الصفقة.

وأضافت أنه على الرغم من عدم وجود اتفاق حتى الآن بين ناديي نابولي وباريس سان جيرمان بشأن انتقال رويز، إلا أن هناك ثقة داخل المعسكر الباريسي بإمكانية إتمام الصفقة، ويبقى التغلب على بعض العقبات قبل اكتمالها.

يذكر أن سان جيرمان تعاقد مع 4 لاعبين جدد هذا الصيف، هم ثنائي الوسط فيتينيا وريناتو سانشيز، والمدافع نوردي موكيلي، والمهاجم هوجو إيكيتيكي.

ولفتت "لو باريزيان" في ختام تقريرها إلى فابيان رويز، لم يشارك في أي مباراة مع نابولي منذ بداية الموسم الجاري.