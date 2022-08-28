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ثنائية لليفاندوفسكي: برشلونة يسحق بلد الوليد برباعية

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 23:39

ثنائية لليفاندوفسكي: برشلونة يسحق بلد الوليد برباعية
صور من المباراة (Gettyimages)
عرب ٤٨

حقق برشلونة الفوز على ضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأحد، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية الفريق الكاتالوني كل من اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي (هدفان)، بيدرو غونزاليس لوبيز وسيرجي روبيرتو.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الليغا، في حين تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز قبل الأخير.

وعلى ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، انطلق البلوغرانا بقوة منذ بداية المباراة، عبر فرص للفرنسي عثمان ديمبلي وليفاندوفسكي، وسط تألق كبير من البرازيلي رافينيا في الرواق الأيمن ومع مشاركة أولى للوافد الجديد الفرنسي جول كونديه.

ونجح أصحاب الأرض بالضغط في افتتاح التسجيل في الدقيقة 24، حيث تلقى ليفاندوفسكي كرة عرضية داخل المنطقة من رافينيا وحوّلها بطرف قدمه في الشباك.

وبهذا الهدف، تفوّق ليفاندوفسكي على زميله الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، ليصبح أكبر لاعب سنا يحرز ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات يخوضها في الليغا خلال القرن الحادي والعشرين، وذلك عن عمر 34 عاما و7 أيام (أوباميانغ في الموسم الماضي 32 عاما و247 يوما)، وفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

ورغم تألق جوردي ماسيب حارس مرمى بلد الوليد في التصدي لفرص عدة، أبرزها تسديدة ديمبلي (36)، كان برشلونة في طريقه إلى تسجيل الهدف الثاني عن طريق بيدري الذي تلقى تمريرة من ديمبلي، وسددها متقنة بيمناه إلى يسار ماسيب (43).

وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 65، حين تلقى تمريرة بينية من ديمبلي، وسدد بكعب قدمه إلى يمين الحارس.

ونجح روبرتو في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن ضائع، عندما سدد ليفاندوفسكي كرة تصدى لها الحارس، لتصطدم بالعارضة وترتد أمام الإسباني الذي وضعها في الشباك بسهولة (90+2).

بودكاست عرب 48

#برشلونة
#بلد الوليد
#الدوري الإسباني
#الليغا
#روبرت ليفاندوفسكي

ثنائية لليفاندوفسكي: برشلونة يسحق بلد الوليد برباعية

ثنائية لليفاندوفسكي: برشلونة يسحق بلد الوليد برباعية

ثنائية لليفاندوفسكي: برشلونة يسحق بلد الوليد برباعية

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