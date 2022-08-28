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ردة فعل مفاجئة من محمد صلاح!

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 23:49

ردة فعل مفاجئة من محمد صلاح!
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

بدت علامات الإحباط على النجم المصري، محمد صلاح، بعد فوز فريقه ليفربول على بورنموث، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج "الريدز" من المباراة بفوز كاسح بتسعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي شهدت صيام صلاح عن التسجيل أو صناعة الأهداف.

وسيطر سوء الحظ على صلاح خلال شوطي المباراة اللذين شهدا إهدار 3 فرص محققة له.

وحصل صلاح على أقل تقييم بين لاعبي ليفربول بـ6.1 درجة من 10.

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن الصحافيين انتظروا لمقابلة صلاح في الممر الخاص بملعب "آنفيلد"، وإجراء لقاء صحافي معه لمعرفة رد فعله حول عدم التسجيل.

من جانبه، رفض صلاح إجراء المقابلة، ووضح عليه الإحباط الكبير، وقال "لا" بضحكة ساخرة، "لم أسجل أي شيء"، ما آثار الضحك بين الصحفيين.

جدير بالذكر أن صلاح سجل هدفين فقط منذ بداية الموسم، في شباك فولهام ومانشستر يونايتد.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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من عرب 48

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