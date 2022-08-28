كلوب: لم نقصد الإهانة بفوزنا على بورنموث

أبدى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، سعادته بعد الفوز الكبير لفريقه على نظيره بورنموث بتسعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر كلوب في تصريحات عقب المباراة "جيد للغاية، أردنا إظهار رد الفعل وأن نصل لأفضل نسخة لأنفسنا".

وتابع "سجلنا أهدافا رائعة، المباراة حسمت لكننا واصلنا التسجيل. تعلق الأمر بالمواصلة وليس إهانة بورنموث، نحن نحترمهم بشدة بالفعل".

وأضاف "تعلق الأمر بوضع الخصم تحت الضغط، بات بمقدوري إشراك الشباب، إنهم يستحقون المزيد، إليوت لاعب خاص وسجل هدفًا رائعًا، كل شيء كان مثاليا بالأمس".

وعلق على هدف ترينت ألكسندر أرنولد "لا أحب كثيرًا عندما يكون لاعبًا على بعد 35 ياردة وتهتف الجماهير له من أجل التسديد، لكن في هذه الحالة سارت الأمور بشكل جيد".

وواصل "كان من المهم الخروج ولعب كرة القدم، أمامنا مباراة مختلفة يوم الأربعاء أمام نيوكاسل".

واسترسل "كان الطقس رائعا وقدمنا كرة قدم جميلة، على أقل تقدير لن نحتاج للإجابة على هذا السؤال (عن عدم تحقيق الانتصار)".

وأتم "إذا أردت النجاح في هذا الدوري، فيجب إظهار ثبات المستوى والاستمرارية، هذا ما يتوجب علينا القيام به الآن، سنشاهد مباراة نيوكاسل، وسنرى ما يمكننا القيام به أمامهم".