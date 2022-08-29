لاعب برشلونة يسافر إلى لندن

تحوم الشكوك حول مستقبل اللاعب الهولندي، فرينكي دي يونغ، مع فريقه برشلونة الإسباني، خصوصًا في أعقاب سفره مؤخرا إلى لندن.

وأبدى فرق إنجليزية من بينها تشيلسي ومانشستر يونايتد اهتمامها بالحصول على خدمات دي يونغ.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن دي يونغ سافر مؤخرا إلى لندن مع خطيبته، وسط شائعات تربطه بالانضمام إلى "البلوز".

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض التقارير الواردة من إنجلترا، تزعم أن دي يونغ يتواجد في لندن، لحضور حفل زفاف فان دي بيك، زميله السابق في أياكس أمستردام، ولاعب مانشستر يونايتد الحالي.

ومن جانبه، لا زال برشلونة يأمل أن ينجح في إقناع دي يونج بتخفيض راتبه، في ظل المعاناة المادية التي يواجهها النادي الكاتالوني، حيث نجح بالكاد في تسجيل صفقاته الصيفية.