ما حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى نابولي؟

رجحت تقارير صحافية إمكانية انتقال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما ورد، فإن كريستيانو أبدى ترحيبا بالانتقال إلى نابولي، سيما وأن الأخير يشارك في دوري أبطال أوروبا وهذا ما يريده اللاعب.

وذكر الصحافي ببرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إيدو أجيري، أن "رونالدو لن يذهب إلى نابولي".

ويعتبر أجيري من الصحافيين المقربين من كريستانو رونالدو منذ فترة تواجد اللاعب البرتغالي في صفوف ريال مدريد.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

يذكر أن كريستانو رونالدو ارتبط أيضًا هذا الصيف بالانتقال إلى ميلان وإنتر وسبورتينغ لشبونة وتشيلسي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.